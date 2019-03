Vesuvio imbiancato e temperature in forte calo.

Torna il maltempo in tutta Italia e questa mattina i residenti nell’area vesuviana si sono risvegliati con la neve sul vulcano più famoso al mondo.

Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni ma il vento non appare sostenuto come si temeva.

Non è un caso che molti sindaci dell’area abbiano deciso di lasciare regolarmente aperte le scuole.

Commenti

comments