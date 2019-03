Domenica 10 Marzo si è dato avvio alla procedura per la costituzione dell’Associazione “Libertade” contro la repressione delle lotte politiche e sociali per l’autodeterminazione. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di tutte le persone che svolgano attività in Sardegna in favore dell’autodeterminazione dei popoli ed individuale, per i diritti civili, ambientali, culturali, sindacali e di tutti i lavoratori, siano esse appartenenti a gruppi politici organizzati, comitati di difesa del territorio o singoli, qualora le stesse siano destinatarie di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e/o di polizia limitativi della libertà personale o di qualsiasi altro diritto. In particolare, sottolineano i portavoce Michele Zuddas e Giulia Lai, l’associazione si pone come propri obiettivi quelli di facilitare l’assistenza legale alle persone impegnate nelle predette lotte politiche e sociali, in ogni controversia giudiziaria o stragiudiziale contrastando, tra l’altro, ogni tentativo mediatico di criminalizzare le lotte e i movimenti in Sardegna, attraverso una corretta informazione e la sensibilizzazione rispetto alla tematica della repressione dell’attività politica.

Nei prossimi giorni verranno rese note le date dei prossimi incontri, con chi vorrà sostenere l’associazione, diventare socio, dove verrà presentata nel dettagli la nostra attività e dove potranno essere accolti suggerimenti e iniziative.

Il primo intervento sarà a favore di quei pastori che sono stati prima sfruttati per le elezioni regionali e ora invece vengono colpiti con la scure della repressione a suon di avvisi di garanzia.

