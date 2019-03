Il comune di Cagliari comunica che cambiano le modalità di effettuazione dei sopralluoghi per partecipare alla “Asta pubblica per l’alienazione di 28 immobili di proprietà comunale, compresi in 26 lotti”, per consentire la partecipazione anche agli interessati che non hanno potuto effettuarli, per cause a loro non imputabili.

Per maggiori informazioni clicca qui

