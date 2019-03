E’ stata pubblicata sul portale delle gare telematiche del Comune di Cagliari la manifestazione di interesse per l’individuazione di un operatore economico per lo svolgimento del servizio di salvamento a mare per il biennio 2019/2020.

La data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata per le ore 12 del 3 aprile 2019.

L’avviso e la documentazione sono scaricabili in questo link.