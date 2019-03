Il nuovo piano della viabilità di Calasetta, annunciato nelle settimane passate dall’amministrazione guidata da Antonio Vigo, è entrato ufficialmente in vigore grazie all’ordinanza sindacale emanata lunedì 11 marzo.

«Al momento – spiega il consigliere incaricato alla Viabilità Salvatore Altadonna – la collocazione dei cartelli è ancora in corso ma i lavori procedono speditamente allo scopo di concludere l’iter nel minor tempo possibile». Pertanto, nei punti in cui la nuova segnaletica è stata apposta, le indicazioni sui sensi di marcia sono già in vigore per effetto dell’ordinanza.

Il progetto di riassetto del traffico cittadino risponde alla precisa esigenza di porre fine a una serie di criticità nella circolazione delle vetture, ravvisate nel corso del tempo e segnalate anche dai cittadini agli uffici di polizia locale. Alla luce della particolare conformazione delle vie del centro tabarchino (strette e a scacchiera), e in vista della consistente impennata del traffico nella stagione estiva, il piano della viabilità ha optato per l’istituzione di numerosi sensi unici tenendo sempre a mente la salute e la sicurezza pubbliche.

Come sottolineato dal consigliere Altadonna, «a Calasetta erano presenti dei sensi unici “monchi”, in quanto interrotti da doppi sensi: questo causava forti problemi alla circolazione, rendendola poco fluida e agevole». Con la collocazione dei nuovi pannelli si è incrementata la quantità di sensi unici, dalla parte “alta” del centro abitato fino all’area del lungomare, oltre a definire le aree a traffico limitato.

«Alle innovazione bisogna sempre fare l’abitudine – prosegue il delegato – dunque chiediamo ai guidatori la massima prudenza e invochiamo lo spirito collaborativo dei cittadini affinché venga consentita la collocazione di alcuni cartelli in corrispondenza delle facciate delle abitazioni».

L’elenco completo dei sensi di marcia (unici e doppi) è consultabile leggendo l’ordinanza, disponibile in questo link .

Commenti

comments