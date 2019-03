Voleva solo essere uno scherzo, ma ora il giovane commesso rischia il posto di lavoro per aver preparato un cartello con la scritta “Rubentus” nelle colombe di Pasqua Balocco griffate Juventus.

Come riporta un noto quotidiano regionale, il cartello è stato rimosso quasi subito, ma in tanti lo hanno visto e fotografato diventando virale sui social network in poche ore.

“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni per un cartello offensivo visto nel nostro punto vendita – si legge nella pagina Facebook del Conad Oristano Portanuova -. Vogliamo rassicurarvi del fatto che quel cartello è stato esposto e subito rimosso, fatto da un collaboratore per fare una burla ai colleghi. Vi possiamo garantire che è esposto il cartello corretto e che il responsabile ne pagherà le conseguenze!”.

C’è chi l’ha presa ironicamente – racconta il giornale – ma anche chi non ha apprezzato e ha inoltrato formalmente la protesta alla sede nazionale della Conad.

Al commesso – spiega il direttore del supermercato Antonio Contu al quotidiano – “verrà fatta una contestazione, anche se l’ultima parola spetta sempre alla direzione nazionale dell’azienda. Il ragazzo, un bravo lavoratore, peraltro stabilizzato di recente dopo un tirocinio, ha chiesto immediatamente scusa. E’ evidente, come lui stesso ha spiegato, che ha commesso una sciocchezza durante il proprio lavoro”.

