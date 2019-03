Una donna di 39 anni ed un uomo di 34, entrambi di Cagliari, sono finiti in manette con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento, ieri ad Assemini, di un marocchino di 26 anni.

La vicenda è ancora poco chiara, i carabinieri della Stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto.

Pare che i tre abbiano avuto una discussione in strada, non troppo distante dal luogo in cui il marocchino è stato soccorso dal 118 dopo aver chiesto aiuto ad una residente.

Prima avrebbero litigato, poi uno dei due ha estratto il coltello, ferendo per ben quattro volte il giovane, perforandogli il polmone.

Il marocchino è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Monserrato dove è ancora ricoverato.

