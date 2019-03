Davide Meloni 64 anni è il nuovo segretario regionale del Partito Comunista Italiano (PCI).

Dal 2010 al 2018, per due mandati consecutivi, Presidente del Direttivo della Camera del Lavoro della CGIL Metropolitana di Cagliari. Il comitato regionale riunitosi a Tramatza sabato 9 marzo lo ha eletto all’unanimità a seguito di un inteso dibattito sulla situazione politica regionale.

«Sarà mio compito rilanciare l’azione politica del partito in tutta la regione, ripartendo dall’esperienza di elettorale di Sinistra Sarda» – ha detto Meloni – «Nel ringraziare il candidato presidente Vindice Lecis per l’impegno profuso in campagna elettorale, ritengo sia necessario allargare il fronte della sinistra ripartendo dai nostri temi programmatici, primo fra tutti il piano straordinario sul lavoro e la difesa del territorio» – ha proseguito il neo segretario nella sua relazione programmatica – «Una sciagurata legge regionale, il ricatto del voto utile da parte della coalizione progressista e la presenza da pochi mesi del progetto di Sinistra Sarda non ci hanno consentito di eleggere un nostro

rappresentante in Consiglio Regionale. Ci prepariamo a una dura opposizione nei territori alla futura giunta di centro destra».

Commenti

comments