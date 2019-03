Stamattina Patrizia Cadau, consigliere comunale grillina a Oristano,ha protocollato in una mozione per l’adozione da parte del comune del PEBA: il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, perché si ponga fine alla condizione di discriminazione nella quale sono costrette a vivere le persone diversamente abili.

La consigliera ha inoltre posto l’accento sulla messa in sicurezza della città evidenziando come una mobilità a misura d’uomo sia un aspetto che riguarda tutti i cittadini: non solo disabili ma anche anziani o mamme che sono sempre in difficoltà con i passeggini, chi accompagna i propri cari in carrozzina a fare una passeggiata. Ma anche ciclisti e pedoni che devono fare i conti con il dissesto e il disordine quotidiano.

Patrizia Cadau sostiene che l’eliminazione delle barriere architettoniche, inoltre, possa garantire un miglioramento nella fruizione degli spazi cittadini anche da parte dei bambini.

“Nessuno deve rimanere indietro”, afferma Cadau, “come capogruppo consiliare, chiedo che anche il comune di Oristano si adegui ad una normativa del 1986 e incominci a dare risposte adeguate”.

