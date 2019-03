Durante i controlli notturni nei locali del centro cittadino, le Fiamme Gialle hanno trovato 3 persone, di cui due classe 1999 ed uno classe 1978, in possesso alcuni grammi di hashish e marijuana.

Alla Stazione dell’Arst di Cagliari, nel corso di diversi controlli, i Baschi Verdi hanno trovato due giovani, rispettivamente, classe 1982 e 1981, in possesso di hashish. Sempre alcuni grammi di hashish sono stati, invece, stati trovati, abbandonati all’interno di un autobus.

Nel corso di un ulteriore controllo effettuato nel capoluogo, in via Segurana, un giovane di 22 anni è stato trovato in possesso di marijuana.

Nei pressi di due distinti Istituti scolastici siti a Villaputzu e ad Iglesias, i militari delle Tenenze di Iglesias e di Muravera hanno trovato abbandonati diversi grammi di marijuana, mentre alcuni grammi di marjuana, 1 spinello confezionato e 1 grinder, sono stati trovati in possesso di uno studente minorenne.

A Samassi, i militari della Tenenza di Sanluri hanno trovato un uomo, classe 1978, in possesso di marijuana.

I finanzieri della Tenenza di Sarroch in due distinti controlli eseguiti a Capoterra, nei pressi del Parco Urbano e in via Cagliari, hanno rinvenuto e sequestrato a due giovani ,di cui uno minorenne, alcuni grammi di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i 10 assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

