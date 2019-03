Dimenticare Venezia. La Dinamo Sassari Banco di Sardegna chiede aiuto al PalaSerradimigni per lasciarsi alle spalle un momento non felicissimo della stagione. Mercoledì 13 alle 20.30 la squadra di Gianmarco Pozzecco ospita lo Zz Leiden nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Fiba Europe Cup. I biancoblù, vittoriosi per 97-93 in terra olandese, puntano a difendere il +4 di una settimana fa.

“Il loro quintetto è forte – premette Pozzecco – non hanno molte rotazioni ma giocano con fiducia ed energia, sono primi in campionato e sono gasati”. Per evitare scherzi, la Dinamo dovrà “essere brava a togliergli questa sfrontatezza e confidenza nel gioco – chiede il coach – domani conterà difendere bene sugli esterni, chiudere il contropiede e impedirgli di aprire il campo”. Sassari è reduce da due trasferte.

“Giocare in casa ti permette di preparare meglio la partita, senza i tempi del viaggio”, ammette l’allenatore del Banco. “Siamo in corso d’opera e stiamo lavorando su alcune dinamiche che dobbiamo affinare, soprattutto in difesa – chiarisce – mi sorprende che le nostre difficoltà siano di questo genere perché sono un difensivista”.

