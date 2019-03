L’accettazione da parte di Air Italy delle rotte da e per Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate senza compensazione non richiede alcun adempimento della Giunta uscente. “Quello che seguirà – ha spiegato la direttrice generale dell’assessorato regionale ai Trasporti, Gabriella Massidda – è un passaggio meramente amministrativo”. Infatti, “l’Esecutivo guidato da Francesco Pigliaru ha già approvato il progetto di continuità territoriale prima in via preliminare e poi definitiva, quindi il suo operato si è concluso, e da allora si è proceduto con la normale gara internazionale”.

Ora, continua la dirigente, “nel momento in cui un vettore accetta senza compensazione, la rotta non è più in esclusiva e a questo punto qualsiasi altro vettore comunitario potrebbe chiedere di volare su quella rotta alle stesse condizioni”. Se questo dovesse succedere entro l’8 aprile, cioè prima della scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione del bando, “ovviamente – sottolinea Massidda – gli slot e la capacità verrebbero rimodulati. Altre volte – ricorda – abbiamo avuto casi di continuità onerata e in genere sono gli stessi vettori a mettersi d’accordo su slot e orari”.

Quanto ad Alitalia, che si era aggiudicata la gara con previsione di compensazione economica, a questo punto potrebbe rientrare “accettando la rotta senza compensazione”. In ogni caso, conclude la dg dei Trasporti, “sapeva fin dall’inizio che le aggiudicazioni erano condizionate”.

