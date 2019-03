“Una scelta importante che tutela tutti i dipendenti e le famiglie coinvolte in quella che ancora consideriamo come la compagnia di bandiera sarda. Per questo ringraziamo Air Italy per il grande sforzo impiegato. Uno sforzo che, siamo certi, concorrerà a proteggere l’investimento della compagnia e le restituirà un futuro importante e duraturo in termini di business”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dopo la decisione di Air Italy di presentare ufficialmente l’accettazione degli oneri di servizio pubblico per volare da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.

