Addio col ‘botto’ per Massimo Zedda al Comune di Cagliari. In occasione della seduta del Consiglio comunale di questo pomeriggio per comunicare ufficialmente le sue dimissioni, il sindaco ha nominato per la prima volta nella storia della festa di Sant’Efisio una Alter Nos donna, una delle figure più importanti della celebrazione, quella che rappresenta il Municipio durante la sfilata dell’1 maggio. Si tratta della funzionaria Raffaella Lostia. Una scelta, ha spiegato Zedda in aula, “per valorizzare le professionalità di tutti i dipendenti”.

Dall’opposizione sono arrivati molti attacchi. E anche un invito a ripensarci. Strenua invece la difesa della sua maggioranza. E alla fine il sindaco ha mantenuto il punto. Quanto alle sue dimissioni per entrare in Consiglio regionale nei banchi dell’opposizione, scattano ora i fatidici venti giorni, quelli che possono consentire il ripensamento, prima della nomina di un commissario che traghetterà il Comune sino alle elezioni di primavera, molto probabilmente si voterà il 26 maggio insieme alle Europee.

“Sarà comunque un periodo di grande lavoro per l’amministrazione”, assicura Zedda segnalando che anche questo pomeriggio la Giunta ha prodotto otto delibere.

