“Re Mida”, il nuovo album del rapper Lazza sarà presentato questa sera a Cagliari e domani ad Alghero.

L’appuntamento a Cagliari è alle 15 al Mondadori Bookstore in via Farina 16, mentre domani ad Algherò sarà alle 15 al Mondadori Bookstore in via Carlo Alberto 119.

Producer, rapper e pianista Lazza è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana Top Of The Music Fimi/GfK Italiaed è subito diventato un “mito” per tanti teenager.

Il rapper ha studiato al Conservatorio di Milano e nel corso degli anni ha ottenuto sempre più riscontri e consensi da artisti del calibro di Nitro, Salmo, Fabri Fibra e Guè Pequeno.

