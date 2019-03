“La verità è un diritto”: un concetto semplice, dato, forse, troppo per scontato, la cui applicazione però, nella realtà, a tutt’oggi non è ancora facilmente realizzabile.

La verità è anche il tema di cui si parlerà, con Fiammetta Borsellino, durante gli incontri che si terranno a Cagliari, Oristano e Nuoro, organizzati dall’Osservatorio per la Giustizia e dalla Fondazione di Sardegna.

Una donna che ha vissuto in prima persona i valori della giustizia e della verità, figlia del magistrato simbolo della lotta alla mafia e che da anni si impegna affinchè la verità possa essere utile per poter riscrivere la storia, per creare una coscienza critica che accompagni i cittadini verso scelte responsabili.

“… I nostri problemi erano quelli dei quali avevo preso ad occuparmi quasi casualmente,

ma se amavo questa terra di essi dovevo esclusivamente occuparmi. Non ho più lasciato questo lavoro e da quel giorno mi occupo pressocchè esclusivamente di criminalità mafiosa.

E sono ottimista perchè vedo che verso di essa i giovani, siciliani e no, hanno oggi una attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai quarant’anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta…”. Dalla lettera di Paolo Borsellino agli studenti del Liceo Alvise Cornaro di Padova, 19 luglio 1992.

Gli appuntamenti durante i quali si discuterà di queste tematiche sono tre e copriranno tutte le macrozone dell’Isola:

– Cagliari. Martedì 19 marzo, alle ore 15:30 presso il Teatro Massimo in viale Trento 9. Parteciperanno Fiammetta Borsellino, Maria Cristina Ornano – Magistrato, Barbara Romano – giornalista TG2, Patrizio Rovelli – Presidente OPG.

Interventi programmati: Federica Tilocca – Sindacalista, Maria Francesca Chiappe – Giornalista Unione Sarda, Simona Giannetti – avvocato Milano, Fabrizio Rubiu – avvocato Cagliari, Luca Monaco – avvocato Salerno;

– Oristano. Mercoledì 20 marzo, alle ore 15:30 presso l’Istituto di istruzione superiore “S.A. De Castro” in piazza Aldo Moro 2. Parteciperanno Fiammetta Borsellino, Sergio De Nicola – Magistrato, Peppino Tilocca – Dirigente Scolastico I.I.S. S.A. De Castro, Antonello Spada – avvocato Oristano, Marina Caria – avvocato Cagliari, Patrizio Rovelli – Presidente OPG;

– Nuoro. Mercoledì 20 marzo alle ore 10:30 presso il Teatro Eliseo in via Roma 73. Parteciperanno Fiammetta Borsellino, Vincenzo Amato – Magistrato e Presidente del Tribunale di Nuoro, Giusy Ferreli – giornalista, Salvatore Murru – avvocato Nuoro, Patrizio Rovelli – Presidente OPG.

La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti, con particolare riferimento agli studenti delle scuole sarde; sarà attributiva inoltre di 3 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati.

Per informazioni contattare i seguenti numeri e mail: tel 3270606734 – 070.663000, email opg.giustizia@gmail.com.

