Riunione dei pastori a Tramatza (Or) per capire, da chi ha firmato, gli estremi dell’accordo al tavolo di Sassari l’8 marzo scorso in Prefettura coordinato dal Prefetto Giuseppe Marani tra allevatori e industriali che fissa il prezzo del latte ovino a 74 cent a partire dal mese di marzo e fino alla fine delle campagna di raccolta.

I pastori vogliono capire il perché della firma sull’accordo che non ritengono soddisfacente con un prezzo fissato a 72 cent come acconto fino al 28 febbraio e 74cent dal 1° marzo. La riunione è prevista per le 11. C’è tensione tra gli allevatori.

