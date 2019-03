La settimana è iniziata, sotto il profilo strettamente meteo, all’insegna del vento. Vento che, soprattutto sui settori settentrionali della nostra regione, soffiava con raffiche di burrasca. Vento che continuerà a essere il protagonista settimanale, prepariamoci difatti a una tempesta di vento nella giornata di giovedì. Ma andiamo con ordine.

Nelle prossime ore è previsto un rapido peggioramento, provocato dal passaggio di un impulso perturbato che approccerà i settori nordoccidentali dal pomeriggio e scivolerà via in direzione sudest. Attraverserà tutta la Sardegna, portando delle piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Nel suo passaggio farà calare le temperature e inizierà a soffiare il vento. Ci aspettiamo anche un abbassamento della quota neve, neve che comunque non scenderà al di sotto dei 1000-1200 metri e soprattutto il calo avverrà in concomitanza col termine delle precipitazioni.

A quel punto il vento. Vento che giovedì soffierà da nordovest raggiungendo velocità altissime. Ci aspettiamo raffiche di tempesta sui crinali dei massicci montuosi centro settentrionali ed anche lungo le coste orientali (dall’Ogliastra risalendo verso nord, direzione Gallura). Facile prevedere disagi, pertanto raccomandiamo la massima prudenza.

Vento che insisterà anche venerdì, con raffiche di burrasca sempre nelle stesse zone. Avverrà anche una progressiva rotazione, non più da Maestrale ma da Ponente e poi Libeccio. Significa che le temperature riprenderanno a salire e si procederà verso un fine settimana che dovrebbe proporci nuovamente tempo stabile.

