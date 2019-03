Implantologia sicura e mini-invasiva, ne parliamo con il Dottor Giuseppe Dedoni, specializzato in implantologia computer guidata

Dottor Dedoni, cosa si intende per chirurgia mini-invasiva?

Si intende un approccio chirurgico conservativo nei confronti dei tessuti e dell’osso. Nella maggior parte dei casi oggi è possibile eseguire una terapia implantare senza tagliare le gengive, senza punti di sutura, con minime conseguenze post-operatorie.

Come è possibile inserire degli impianti dentali senza tagliare?

Attraverso una progettazione dell’intervento chirurgico sul computer. Nella chirurgia tradizionale, l’implantologo esegue un taglio alla mucosa per poter vedere bene l’osso e decidere il tipo di impianto da usare. Oggi questa nuova tecnica, ci fornisce strumenti di valutazione pre-operatori per mezzo dei quali possiamo programmare l’intervento e far preparare una dima chirurgica che guida l’implantologo nell’inserimento dell’impianto, precisamente dove è stato progettato. Quindi, nella maggior parte dei casi, con questa nuova tecnica, non è necessario incidere la gengiva ma si inserisce direttamente l’impianto attraverso un piccolissimo foro, nell’esatta posizione progettata precedentemente con il computer.

È un po’ quello che è successo in ortopedia già da molti anni?

Sì, in un certo senso è paragonabile a quello che dice lei. Una volta per operare un semplice menisco, il chirurgo ortopedico doveva effettuare un grande taglio sul ginocchio.

Oggi questo sarebbe impensabile, perché la tecnologia ha permesso di compiere il medesimo intervento attraverso due piccoli forellini (artroscopia).

Come funziona il procedimento di programmazione dell’intervento implantare?

Il paziente viene sottoposto, in un’unica seduta, a un semplice esame radiologico 3D (cbct), e a una impronta digitale delle arcate dentarie. Dopodiché, con un software dedicato, il chirurgo esegue l’intervento chirurgico sul computer. Una volta determinate esattamente le posizioni degli impianti, inviamo il progetto virtuale ad un centro fresaggio. Dopo un brevissimo periodo di tempo viene spedito allo studio dentistico Dedoni tutto il necessario per portare a termine l’intervento.

L’applicazione dell’impianto quindi risulta molto veloce e sicura?

Certamente, grazie ad una mascherina trasparente, progettata precedentemente con il computer, che viene appoggiata sui denti del paziente o sulle sue mucose. Tutto ciò ha un vantaggio enorme per il paziente dal momento che si diminuiscono i tempi chirurgici e le sequele post-operatorie come gonfiore e dolore, inoltre evita possibili errori protesici e di posizionamento degli impianti.

È una procedura molto costosa?

Assolutamente no, anzi, la possibilità di progettare con un software e ridurre quindi il numero delle sedute e la durata dell’intervento, incide favorevolmente sui costi a beneficio, ancora una volta, sia dello studio e di conseguenza anche del paziente.

Ha parlato di impronta digitale, cos’è esattamente?

Oggi disponiamo di uno scanner intra-orale, una sorta di telecamera che permette di filmare le arcate dentarie con una massima precisione e comfort, evitando, nella maggior parte dei casi, le classiche impronte con fastidiose paste. Oltretutto il modello dei denti del paziente non è più ricavato attraverso una colata di gesso, bensì attraverso una stampante 3D che legge il file dell’impronta digitale con la massima precisione.

È possibile applicare, oltre agli impianti, anche i denti nella stessa seduta?

Tra i materiali che vengono preparati il giorno dell’intervento, ci sono oltre ai modelli dei denti del paziente e alla dima chirurgica, anche i monconi da avvitare sugli impianti e i denti provvisori, in maniera tale da poterli applicare immediatamente dopo l’intervento se le condizioni ossee e la stabilità implantare misurate con un apposito micromotore chirurgico, unico nel mercato in quanto tecnologia e affidabilità, sono favorevoli.

Sabato 23 e domenica 24 Marzo si terrà presso lo studio dentistico Dedoni un Open Day di Implantologia. Di cosa si tratta?

Saranno due giornate in cui chi prenota avrà possibilità di valutare la terapia implantare personalizzata, grazie a una visita specialistica, radiografia 3D, impronta digitale delle arcate dentarie e preventivo gratuiti che verranno eseguiti nei giorni dell’open day.

Allora ci vedremo il 23 e 24 Marzo allo studio dentistico Dedoni!

Certo! Chiunque sia interessato può chiamare lo 0782 80 24 27 o 335 837 7581 e prenotare visita specialistica, radiografia 3D, impronta digitale e preventivo gratuiti, per poi decidere in tutta, tranquillità e senza impegno, presso lo studio dentistico Dedoni a Isili in Corso Vittorio Emanuele, 44. Posti Limitati.

