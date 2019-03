Amelia aveva mal di pancia. Normale per una bambina di 7 anni, allegra e sportiva. Ma a causa di alcune complicazioni in pochi giorni quel mal di pancia iniziale si è portato via la piccola Amelia Sorrentino. In una settimana la vita di mamma Rossana e papà Corrado è cambiata: la loro bimba vispa non c’era più. Rientrare a casa e non vederla correre incontro loro è stata la realtà che si è catapultata nella oro quotidianità tra le mura di un silenzio assordante, si un’assenza soffocante.

Sopravvivere ad un figlio è probabilmente il dolore più grande che due genitori si trovano costretti a sopportare. Ma Amelia, sembra quasi avesse una missione nella sua troppo breve vita: elargire amore.

Così Corrado e Rossana hanno trasformato quel dolore indescrivibile in amore verso il prossimo, proprio come avrebbe voluto la piccola Amelia. Un amore che ha travolto e coinvolto tutti. Ed è iniziata la loro missione: fare del bene al prossimo. Questo è il loro nobile modo di far vivere ancora Amelia nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e di coloro che sono stati contagiati dal suo amore.

Da novembre sono tante le iniziate, tutte a scopo benefico, portare avanti, tra lacrime e sorrisi, ma con grande forza e convinzione dai genitori di Amelia e dai suoi amici.

Si dice sempre che la musica sia un linguaggio universale, capace di colpire tutte le sfere emozionali ed è così che nasce l’idea di Venticinque artisti sardi per Amelia Sorrentino, che da vita alla canzone La danza delle briciole.

Un omaggio commosso ad Amelia e un’iniziati utile per aiutare l’associazione benefica, fondata da papà Corrado, che porta il suo nome.

La danza delle briciole è stata registrata all’Event Studio di Cagliari con la partecipazione di Alessandro Spedicati, Balentes (Stefania Liori, Pamela Lorico, Federica Putzolu), DavideStilo, Fabio Useli (basso e voce), Flavio Secchi (chitarre e voce), Francina, Joe Perrino, Lavinia Viscuso, Manuel Cossu, Manuela Mameli, Mario Ana, Micho P (beat e voce), Mymisses (Giorgia Pillai, Laura Sau, Marta Camba, Stefania Cugia), Momar Gaye, Reverendo Jones, Rossella Rox Camellini (violino), Sergio Piras, Tck (Filippo Lai – cajon e voce -, Andrew Kriss, Carlo Impagliazzo), con la gestione produzione voci di Mario Ana, il mixing di Reverendo Jones, il mastering di Corrado Tolu.

Il video è stato girato da Luca Matta.

Commenti

comments