Primo tavolo della coalizione di centrodestra dopo le elezioni vinte il 24 febbraio. I coordinatori delle forze politiche si incontreranno venerdì 15 marzo, alle 12, nella sede del Psd’Az in viale Regina Margherita a Cagliari.

La convocazione è scattata subito dopo l’annullamento della seduta del Consiglio regionale di domani con la quale si puntava a rinviare le provinciali del 6 aprile. E all’ordine del giorno sono state fissate proprio le elezioni di secondo livello con l’obiettivo di costruire liste comuni.

Ma a venti giorni dalle regionali e benché gli eletti non siano stati ancora proclamati, è inevitabile che gli esponenti di partiti e movimenti apriranno ufficialmente un confronto sulla composizione della Giunta che sarà guidata dal segretario sardista Christian Solinas. Allo stato attuale si può solo ipotizzare il numero degli assessorati che spetterà alle forze in campo a seconda dei voti ottenuti e anche qualche nome. Dei dodici posti in Giunta, alla Lega ne spetterebbero tre ma probabilmente ne otterrà due se arriverà alla presidenza del Consiglio regionale con Pierluigi Saiu. Due anche a Psd’Az, Forza Italia e e Riformatori. Uno, invece, a Sardegna Venti20, Udc, e all’accoppiata Sardegna Civica-Fortza Paris.

Il Carroccio punta alla Sanità, probabilmente con il responsabile dell’equipe nell’ambulatorio di chirurgia generale e mininvasiva nella Casa di cura Sant’Elena di Quartu, Francesco Badessi.

Alla Programmazione e Bilancio dovrebbe approdare Fratelli d’Italia con Paolo Truzzu, mentre l’Urbanistica sarebbe in quota Forza Italia che proporrebbe l’uscente e non rieletto Giuseppe Fasolino.

All’Ambiente resiste l’ipotesi del sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci (Sardegna Venti20), ma è ambito anche da Andrea Biancareddu dell’Udc.

I Riformatori potrebbero arrivare ai Lavori pubblici con il coordinatore del partito, Pietrino Fois. Questi gli assessorati di prima fascia. Per quanto riguarda gli altri sette: per l’Agricoltura si fa il nome di Efisio Arbau del Psd’Az, ma anche la Lega è interessata, ancora Psd’Az per la Cultura con il giornalista Antonio Moro, l’Industria potrebbe toccare ad Alessandra Zedda (Forza Italia), il Lavoro a Roberto Frongia (Riformatori) o Maria Assunta Argiolas (Lega), i Trasporti alla Lega o all’Udc, il Turismo a Franco Cuccureddu (Sardegna Civica-Fortza Paris), mentre sono in campo i nomi di due donne – Gabriella Mameli (Riformatori) e Solange Pes (Psd’Az) – per gli Affari generali.

