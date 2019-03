Un bilancio dopo le regionali del 24 febbraio, le strategie da mettere in campo in vista della composizione della Giunta Solinas e le prossime sfide delle amministrative e delle europee di maggio. Questi i punti all’ordine del giorno del comitato regionale di Forza Italia, che il coordinatore e deputato Ugo Cappellacci ha convocato per sabato 16 marzo, alle 10.30, a Oristano.

Al vertice parteciperanno i parlamentari e i candidati alle elezioni, sia gli eletti che i non eletti.

