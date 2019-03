Il Comune di Alghero investe per salvaguardare il proprio litorale urbano e vara il “pacchetto-spiaggia”.

Dopo aver avviato le operazioni di rimozione dei siti di stoccaggio della posidonia spiaggiata dall’arenile, che saranno sostituiti con uno realizzato in un terreno comunale dove sino a qualche tempo fa aveva trovato ospitalità un maneggio ormai dismesso, l’amministrazione Bruno sta riposizionando le barriere anti-erosione. Pali e incannicciati saranno disposti su più livelli dalla spiaggia di San Giovanni, a ridosso del porto, sino a Fertilia. Si sta provvedendo per prima cosa alla sostituzione delle barriere deteriorate e danneggiate durante l’inverno dagli agenti atmosferici, ormai inadeguate alla loro funzione di protezione dal vento della sabbia bianca del litorale algherese. Nel primo tratto urbano gli incannicciati saranno fissi, mentre nel lido saranno rimossi con l’avvio della stagione balneare. Il posizionamento è studiato e pensato per permettere e consentire le opportune manovre ai mezzi abilitati all’ingresso in spiaggia e garantire le operazioni di pulizia e recupero di sabbia dispersa nelle strade più vicine alla spiaggia e lungo i marciapiedi. Tutti gli interventi in corso di esecuzione, a iniziare dalla vagliatura propedeutica alla chiusura dei siti di stoccaggio, sono inseriti nel protocollo d’intesa siglato da Comune e Confcommercio Nord Sardegna.

Un “pacchetto-spiaggia” programmato col coinvolgimento di studiosi ed esperti e una adeguata copertura economica. La corretta gestione degli arenili, soprattutto quelli più antropizzati ed esposti, diventa fondamentale per preservare sabbia e spiaggia, garantendone una quanto più naturale evoluzione e fruizione.

