Decapitata dai carabinieri una filiera dello spaccio a Sant’Elia con uno dei più importanti sequestri di hashish eseguiti negli ultimi anni. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 marzo, i militari, dopo un’assidua attività di controllo del territorio in uno dei quartieri dove l’offerta incontra la domanda di droga, hanno effettuato un blitz in un palazzo in via Schiavazzi.

I carabinieri, supportati anche in un secondo momento dalle unità cinofile dell’arma, hanno fatto irruzione in un appartamento al 3° piano in quel momento occupato dal proprietario, Fabio Lorrai di 28 anni e dalla convivente, Daniela Coccu di 38 anni e da un conoscente del proprietario, Manolo Piras, anche lui 28enne. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella camera da letto più di 100kg di hashish suddivisi in più di 1000 pannetti, occultati in confenzioni sigillate e nascoste in dei bustoni neri.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno anche sequestrato una ventina di grammi di marijuana, un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. I due uomini sono stati condotti in carcere mentre la donna é stata denunciata.

