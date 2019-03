I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intorno alle 2:30 di stanotte, hanno arrestato per furto aggravato Claudio Muscheri, 37enne con precedenti di polizia.

L’uomo è stato sorpreso dai militari operanti subito dopo avere forzato una finestra ed essersi introdotto in un salone per parrucchiera in viale Leonardo da Vinci, rubando il contenuto del registratore di cassa, appena sette euro.

Stamani Muscheri sarà portato in Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida.

