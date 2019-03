In Europa è un’altra musica. Per una sera la Dinamo Sassari Banco di Sardegna non pensa alle difficoltà del campionato e si distrae in Fiba Europe Cup. Momentaneamente fuori dai play off, obiettivo minimo stagionale del presidente Stefano Sardara e del general manager Federico Pasquini, ieri al PalaSerradimigni i biancoblu hanno vinto 94-68 la gara di ritorno contro lo Zz Leiden e hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Incontreranno il Pinar Karsiyaka: coi turchi il Banco si è già confrontato in Champions League nella stagione 2017/2018.

Partita bene, nella prima parte del match la squadra di Gianmarco Pozzecco non è riuscita a scrollarsi di dosso gli olandesi. Nel secondo tempo, trascinata dai 40 punti di Rashawn Thomas, ha blindato la qualificazione già ipotecata col successo dell’andata. Il 20 marzo il Banco giocherà in Turchia il match d’andata, la sfida di ritorno il 27 marzo a Sassari. “Servivano la vittoria e una partita del genere”, commenta Gianmarco Pozzecco. “All’inizio eravamo tesi, poi ci siamo divertiti – prosegue – ma il nervosismo è sintomo della voglia di fare”. Ancora non è tempo di bilanci, “ma da quando sono arrivato abbiamo vinto tre partite e perse tre”. E soprattutto “oggi abbiamo dato importanti segnali di crescita”.

Soddisfatto di Thomas e rassicurato da McGee e Smith, Pozzecco elogia la panchina. “È importante puntare su chi ha meno fiducia – dice – sono felice di Gentile e Spissu”. Contento anche Rashawn Thomas. “Grande vittoria di squadra, sapevamo che sarebbe stata battaglia, siamo soddisfatti di aver passato il turno – afferma – questo successo è frutto del grande lavoro che stiamo facendo”. Complimenti anche da Rolf Franke, coach avversario. “Siamo contenti di aver affrontato una squadra di questo calibro, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma volevamo dare tutto – dichiara – nel primo tempo siamo rimasti a contatto, nel secondo abbiamo subito la loro aggressività”.

