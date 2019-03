Inchiesta fibra ottica, Stefano Piga l’imprenditore di Armungia svela i costi della tratta tra Arbus e Guspini

Prosegue l’inchiesta che Cagliaripad sta conducendo in Sardegna per verificare i costi, tratta per tratta, dell’appalto milionario della fibra ottica.

Appalto di oltre 126.000.000 di euro che la Comunità Europa ha stanziato alla società in house del ministero dello sviluppo economico, Infratel Spa per i lavori di realizzazione della fibra ottica in alcune regioni italiane, tra cui la Sardegna.

L’inchiesta della procura di Cagliari, nasce a seguito di una denuncia, presentata nel 2011 dall’imprenditore Stefano Piga che ha denunciato le irregolarità sui pagamenti dei lavori relativi all’effettuazione degli scavi in Sardegna, che però non vedono Infratel coinvolta.

Dopo aver esaminato nei giorni scorsi la tratta Monastir – Ussana, questa volta siamo stati a verificare i lavori sulla SS 126 nel percorso tra Arbus e Guspini.

