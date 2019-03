Rock and Bol, dopo i Marduk, annunciata la seconda band rivelazione del 2019: i Jinjer il 27 luglio a Bolotana

Bolotana regala nuove importanti novità per la dodicesima edizione del Rock And Bol, infatti ad esibirsi insieme ai Marduk, annunciati qualche settimana fa, saranno i Jinjer, band metalcore in grande ascesa nel panorama internazionale.

La data del concerto è fissata per il 27 luglio che si preannuncia una serata di grande metal per tutti gli amanti del genere.

Nati in Ucraina, i Jinjer sono Tatiana Shmailyuk alla voce, Roman Ibramkhalilov alla chitarra, Eugene Abdiukhanov al basso e alla chitarra e Dmitriy Kim alla batteria. Band dal groove graffiante e dalla tecnica sofisticata, Jinjer rappresenta un mix perfetto di progressive metalcore, djent, hardcore e groove metal.

Ad oggi Jinjer è una delle band metal più famose in Ucraina; il successo in patria arriva nel 2010, quando la band pubblica due singoli su internet realizzati con la nuova anima vocale dei Jinjer, Tatiana. È così che arrivano i primi riconoscimenti, che si consolidano grazie a Cloud Factory, album grazie al quale hanno iniziato a farsi conoscere facendo tappa nei punti caldi dell’Europa.

