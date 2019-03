Enrico Ruggeri annuncia l’uscita del nuovo album di inediti ‘Alma’, in uscita il 15 marzo. Un lavoro, il suo 35/o, in tensione tra rock e canzone, tra autobiografia e racconto: “Siamo tutti fatti in maniera diversa, ma abbiamo pulsioni comuni – dice all’ANSA -.

Per me il confine non è così delineato, tra raccontare di sé e raccontare gli altri”. Un esempio è il brano conclusivo, ‘Forma 21’, che immagina gli attimi prima della morte di Lou Reed: “La canzone è in prima persona, ma è lui che parla: risponde alla domanda che tutti ci dobbiamo fare sul momento della morte, cosa penserò e come lo vivrò, ma è stata scritta con il sorriso”. Un simile spirito anima il brano di apertura ‘Come lacrime nella pioggia’, con la musica scritta dal figlio Pico Rama.

L’artista sarà in tour dal 4 aprile, alternando show acustici nei teatri e show elettrici nei club: dopo la data zero (in acustico) al Teatro Mascagni di Chiusi, toccherà Bolzano, Sondrio, Lecce, Brescia, Milano e Torino.

