I biglietti per l’unica tappa italiana dei KISS di martedì 2 luglio 2019 al Milano Summer Festival sono in vendita sul circuito Vivaticket e da oggi anche su Ticketone.

Dopo una straordinaria carriera lunga 45 anni che ha inaugurato l’era delle leggende del rock’n’roll, la band ha annunciato che in questo 2019 intraprenderà il suo ultimo tour, non a caso chiamato End of the Road.

Il primo annuncio, fatto mesi fa durante America’s Got Talent, ha mandato internet in tilt con fan speranzosi di avere i KISS nella loro città per godersi un ultimo, grande show. Famosa per le performance incredibili e decisamente fuori dagli schemi, la band ha dimostrato per decadi perché i suoi show sono senza dubbio i più emblematici del rock’n’roll e, dopo aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, dedica questo tour ai milioni di fans della KISS Army.

«Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto esserci senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, palazzetti e stadi in tutti questi anni. Questa sarà l’ultima occasione di festa per coloro che ci hanno visti, e l’ultima possibilità di vederci per coloro che non l’avessero già fatto. KISS Army, vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre e usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati… Insolenti e Inarrestabili» hanno dichiarano i KISS.

Quello del prossimo 2 luglio sarà il dodicesimo concerto dei KISS organizzato da Barley Arts, che vanta una collaborazione trentennale con la band sin dalla storica edizione del Monsters of Rock del 1988, fino ad arrivare ai concerti di Bologna e Torino del 2017.

10/09/1988 – Modena, Monsters of Rock

18/12/1996 – Assago (MI), Forum

15/03/1999 – Assago (MI), Forum

13/05/2008 – Verona, Arena

24/06/2008 – Assago (MI), Forum

18/05/2010 – Assago (MI), Forum

17/06/2013 – Codroipo (UD), Villa Manin

18/06/2013 – Assago (MI), Forum

11/06/2015 – Verona, Arena

15/05/2017 – Torino, Pala Alpitour

16/05/2017 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Commenti

comments