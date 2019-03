“Siamo qui per solidarizzare col mondo delle campagne, ma anche per dire no alla violenza, per questo esprimiamo la nostra piena vicinanza agli autotrasportatori che in questi giorni hanno subito assalti e aggressioni”. Così il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana durante la manifestazione a Macomer degli industriali caseari.

“Nella vertenza dei pastori è stato finalmente raggiunto un accordo, da qui bisogna partire per proseguire il dialogo e trovare una soluzione per un settore che è il cuore dell’economia della Sardegna – ha sottolineato Deiana – La questione riguarda anche i trasportatori e i trasformatori, bisogna andare avanti tutti uniti. La violenza deve finire, i lavoratori devono essere tutelati dalle forze dell’ordine”.

