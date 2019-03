“A Bologna – continua il tecnico – non siamo riusciti a fissare le tre prestazioni precedenti contro Parma, Sampdoria e Inter. Nella prima parte non abbiamo fatto male. però dobbiamo puntare ad obiettivi e quindi prestazioni più alte. Quando non otteniamo questo non dobbiamo essere contenti, anche se vinciamo. Da Bologna mi aspettavo risposte diverse. Alle spalle avevamo tre partite con un’energia diversa e non siamo riuscire a mantenere standard alti. Dopo il rigore non ci siamo spenti. Abbiamo preso la traversa dopo e avuto un’altra occasione nel secondo tempo. Quando abbiamo concesso un po’ di campo abbiamo perso i riferimenti”.

Rivolge poi l’attenzione alla gara contro i Viola e alla possibile formazione da schierare: “Devo far giocare chi sta meglio e valutare li giusti cambi durante la partita. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazioni. Birsa sta giocando con un tutore e bisogna ancora aspettare. Qualcuno può crescere ancora di condizione e vanno gestiti, qualcun altro inizia ad essere pronto. Pavoletti si è allenato ieri e oggi e non ha nessun problema. Le diffide non influenzano le mie scelte. Ogni partita porta dei punti, l’avevo detto anche con l’Inter. Non bisogna fare calcoli. Joao Pedro? Sono molto ottimista per la sua fase realizzativa”.

Conclude mister Maran con una riflessione sulla Fiorentina: “Ha un potenziale offensivo incredibile, con un bravo allenatore che mette in difficoltà le squadre che incontra. Ci sono partite però in cui non devi guardare la maglia dell’avversario ma avere solo un obiettivo in testa. La Fiorentina nella profondità è molto forte. Dobbiamo essere bravi a sporcare il loro gioco, anche lasciando spazio alle loro spalle. Dobbiamo avere come riferimento la partita con l’Inter per atteggiamento in campo. Non dobbiamo replicare la prestazione, ma scrivere un’altra pagina e fare un’altra partita da ricordare. La Fiorentina è una squadra diversa dal Bologna, bisogna capire ogni partita. Il presunto interesse nei miei confronti della Fiorentina? Non ho letto niente in merito e neanche mi interessa, il mio obiettivo è solo di far bene col Cagliari.”