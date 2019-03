Ci sarebbero molti morti in Nuova Zelanda in seguito a diverse sparatorie avvenute in due moschee della città di Christchurch.

Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si ipotizza che altri assalitori siano ancora in azione.

Le autorità chiedono ai residenti di barricarsi in casa, la Polizia locale ha disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati all’interno di veicoli.

Dalle prime fonti un australiano di 28 anni sembra abbia rivendicato gli attacchi parlando di azione anti islam.

