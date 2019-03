Migliaia di litri d’acqua potabile per strada e diverse famiglie stamani si sono svegliate senza. Da ieri notte intorno alle 23 una tubatura è letteralmente esplosa creando uno zampillo di almeno 3 metri in via Santa Croce e l’acqua ha iniziato disegnare spettacolari evoluzioni per aria grazie al forte maestrale e a riversarsi per strada.

Almeno tre le segnalazioni immediate di cittadini e residenti (tra ieri notte e stamani), ma fino alle 8 non si registra ancora nessun intervento. Intanto lo zampillo continua a disegnare le sue evoluzioni e l’acqua scende ad irrigare il selciato di via Cammino Nuovo e di via Università tra la curiosità dei passanti che immortalano la scena con i cellulari e la rabbia dei residenti.

