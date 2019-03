Sarebbero almeno 40 le vittime e oltre 20 i feriti in Nuova Zelanda in seguito ad almeno due sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch.

Quattro persone sono state arrestate e la polizia ha disinnescati anche alcuni ordigni.

Un 28enne australiano ha rivendicato l’attacco con motivazioni anti-immigrati, l’autore della strage si chiama Brenton Tarrant ed è un australiano di 28 anni: lo ha reso noto la polizia australiana, secondo quanto riporta il quotidiano neozelandese New Zealand Herald.

L’autore degli attacchi odierni ha ripreso la strage in diretta streaming. Il video, pubblicato su Facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network, ha spiegato la responsabile dei contenuti di Facebook Australia-New Zealand, Mia Garlick.

Commenti

comments