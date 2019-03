Sabato 16 e domenica 17 Marzo il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici sarà teatro della 2^ prova dei Campionati di Serie D di Ginnastica Artistica (categoria LA3-LB3-LB). L’iniziativa rientra nell’ambito del Campionato Federale Regionale a squadre previsto dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI).

L’evento è organizzato dalla società sportiva Aurora Carbonia con il patrocinio e il contributo del Comune di Carbonia.

“Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città una competizione di caratura regionale, che vedrà la partecipazione di 45 squadre provenienti da tutta la Sardegna, per un totale di circa 200 atlete”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Le atlete si cimenteranno in una serie di prove con i vari attrezzi che caratterizzano la ginnastica artistica femminile: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Come ha precisato l’assessore allo Sport Valerio Piria, “si tratta di una manifestazione di elevato livello, a cui prenderanno parte le principali società sportive sarde che in questi anni sono state un’importante fucina di talenti distintisi nel settore della Ginnastica artistica”.

Al termine delle gare, le squadre vincitrici si aggiudicheranno il titolo di campionesse regionali per le varie categorie previste. Le prove che si disputeranno a Carbonia saranno inoltre valide per la qualifica al Campionato Nazionale Federale, che si svolgerà dal 21 al 30 Giugno 2019 a Rimini.

La 2^ prova dei Campionati di Serie D di Ginnastica Artistica si svolgerà nei seguenti orari:

• Sabato 16 Marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

• Domenica 17 Marzo, la mattina dalle ore 9.30 alle ore 13, il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.