I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Palau (Ss) hanno concluso un intervento a contrasto degli illeciti in materia ambientale a Porto Cervo, in Comune di Arzachena (Ss). I militari, nel corso di un monitoraggio della zona avviato in relazione a possibili illeciti ambientali, hanno trovato e sequestrato un terreno a Porto Cervo, sul quale era presente un quantitativo ingente di materiali nautici in condizioni fatiscenti, numerose imbarcazioni in disuso e rifiuti di ogni genere, alcuni dei quali di tipo speciale e pericoloso. L’area è risultata essere di proprietà di una società operante nel settore edile con sede ad Olbia.

Nell’area sono state trovate ben 5 imbarcazioni in vetroresina inutilizzabili, 15 pontili metallici galleggianti completamente deteriorati, due roulottes non più idonee alla circolazione, numerose batterie per auto esauste, materassi, vecchi elettrodomestici e sanitari, motori da imbarcazione e diversi metri cubi di altri rifiuti plastici e ferrosi. Al termine delle operazioni l’area di circa 2000 metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto è stata sequestrata. Il rappresentante legale della società, S.L., originario della provincia di Cagliari, è stato denunciato alla Procura di Tempio Pausania per il reato di deposito incontrollato di rifiuti.

Commenti

comments