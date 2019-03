I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Cagliari ieri pomeriggio alle 16.30 hanno notato, in Piazza Medaglia Miracolosa, un continuo viavai di tossicodipendenti che si recavano nella piazza e, dopo essersi avvicinati a due giovani, si allontanavano frettolosamente nelle vie limitrofe. I due, alla vista degli agenti, hanno assunto un atteggiamento sospetto tentando di allontanarsi ma sono stati raggiunti e bloccati. Uno dei due, identificato poi per Antonello Mura 28enne pregiudicato, ha iniziato ad innervosirsi. I poliziotti lo hanno perquisito trovandogli in tasca 11 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso di circa 3 grammi.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dalle verifiche tramite il Centro Operativo, è emerso anche che il giovane ha violato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale che prevede la prescrizione di non allontanarsi dalla sua dimora, di non associarsi a pregiudicati e di non fare uso di sostanze stupefacenti.

