L’Amministrazione ha avviato i pagamenti delle mensilità dei contributi REIS (Reddito di Inclusione Sociale). Con la ricezione degli atti dal Settore Servizi Sociali, il Settore Ragioneria sta procedendo con le emissioni dei mandati per la liquidazione del contributo.

In virtù di quanto premesso, si chiede ai beneficiari di non recarsi in Comune per avere informazioni sulle corresponsioni, perché evitando di interrompere il lavoro dei dipendenti in organico nel settore, anche in considerazione dell’imponente numero di mandati da emettere, sarà possibile completare l’iter più rapidamente.

Sarà cura dello stessa Amministrazione comunicare ai beneficiari, tramite sms, l’emissione del pagamento, sia per quanto riguarda coloro che lo ricevono tramite bonifico bancario, sia per coloro che ritirano il contante.

Alla ricezione del suddetto sms, i beneficiari potranno recarsi presso gli sportelli dell’istituto bancario per riscuotere il mandato.

