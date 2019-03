Una fossa comune con i resti di 300 persone è stata rinvenuta nelle ultime ore a Raqqa, nel nord della Siria e per tre anni dal 2014 al 2017 controllata dall’Isis. Lo riferiscono fonti mediche e la protezione civile locale, assieme all’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Da mesi le organizzazioni locali hanno cominciato a indagare per rinvenire fosse comuni nella zona di Raqqa, tra Aleppo e il confine iracheno.

Nelle scorse settimane sono state rinvenute altre fosse comuni con migliaia di resti di vittime.

Commenti

comments