Intorno alle 5,30 di stamani, a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per furto in abitazione M. C., 40enne con precedenti di polizia.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre scappava a bordo di una bicicletta, subito dopo avere forzato la porta d’ingresso ed essersi introdotto in una abitazione in viale Leonardo da Vinci, rubando monili vari, successivamente restituiti alla proprietaria.

Nella mattinata odierna C. è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida.

