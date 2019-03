Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato Manuel Cossu, 27enne, Katia Serra, 25enne, e Alessandra Pinna, 45enne ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione illecita di arma comune da sparo, munizionamento di arma comune e di arma da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre Gabriele Melis, 40enne per detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita in seguito all’indagine della stessa Squadra Mobile che portò alla decapitazione di un pericoloso sodalizio criminale che taglieggiava e rapinava gli stessi spacciatori cagliaritano, capeggiato dal 24enne russo Alexander Kapitonov, da Andrea Castagna,25enne, e Christopher Lee Cruz, 26ennne, arrestati lo scorso 13 maggio per rapina aggravata, sequestro di persona (per una partita di droga) e detenzione e spaccio di droga.

I poliziotti hanno trovato nella disponibilità di Manuel Cossu, Alessandra Pinna e Katia Serra una pistola calibro 9×21 Stoager Cougar con 10 cartucce nel caricatore, 190 cartucce 9×21, ulteriori 10 cartucce 9×21 parabellum, nascoste in una cassetta nella stanza di Alessandra Pinna, 30 grammi di eroina, due cellulari, e una pistola rubata nel 2016 a Noragugume (Or). A carico di Gabriele Melis, i poliziotti hanno sequestrato in un capannone ad uso deposito, una fucile a pompa Maverok calibro 12 con matricola abrasa, 10 cartucce calibro 12/70 Royal Buck Especial, 2,95 grammi di cocaina, un cellulare IPhone rubato. Le armi sono all’analisi della Scientifica per verificare se sono state usate in atti criminosi recentemente commessi in città, nell’hinterland e nell’intera Isola.

