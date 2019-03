E’ l’Ajax l’avversario della Juventus nei quarti di Champions League. La gara di andata si giocherà in Olanda. Così ha stabilito il sorteggio svoltosi nella sede Uefa di Nyon.

Liverpool e Porto si affronteranno nei quarti di Champions. In programma anche il derby inglese tra Tottenham e Manchester-City, mentre il Barcellona di Messi trova lo United.

Il Napoli affronterà l’Arsenal nei quarti di Europa League. L’andata si giocherà al San Paolo.

Juventus sospesa al rialzo a Piazza Affari dopo che il sorteggio per i quarti di finale di Champions League. Il titolo segna un rialzo teorico del 5,5% a 1,548 euro, con gli investitori che festeggiano quello che – a torto o ragione – viene ritenuto un avversario abbordabile per la Vecchia Signora.

“L’Ajax ha dimostrato di poterci stare battendo il Real Madrid campione, mi sono piaciuti tantissimo. Saranno due bellissime gare, dovremo stare molto attenti”. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, commenta così il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. “Dovremmo affrontare queste due gare come abbiamo fatto contro l’Atletico – aggiunge – a Madrid non abbiamo fatto molto, ma in casa abbiamo giocato come si deve: i ragazzi erano determinati, concentrati. Si vedeva che stava per accadere qualcosa di grande, prima della gara ero tranquillo”.

Commenti

comments