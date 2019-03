“Gli studenti hanno deciso di manifestare seguendo il movimento lanciato da Greta Thunberg in Svezia, tale movimento ha ormai assunto una dimensione internazionale con scioperi dello stesso tipo in tutta la terra”, afferma l’Usb.

“Il Sindacato condividendo l’analisi degli effetti e le cause della crisi ambientale sostiene il movimento degli studenti e partecipa alle loro iniziative, vogliamo sottolineare che bisogna sviluppare un piano coerente di transizione ecologica cambiamento sociale, senza fermarsi alla semplice analisi delle cause e degli effetti e costringere gli Stati, compreso quello italiano, a compiere la transazione ecologica per combattere il cambiamento climatico”, prosegue l’Usb.