Rispetto all’offerta di Air Italy di coprire senza compensazioni economiche le tratte in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate e Roma Fiumicino, Alitalia è in attesa di conoscere la formale decisione della Regione Sardegna sulla conformità al bando di questa proposta.

Nel frattempo, sta verificando se queste due rotte siano ancora economicamente sostenibili anche senza la compensazione originariamente prevista dalla stessa gara.

La decisione che dovrà prendere Alitalia è strettamente legata alla necessità che la rotta sia redditizia, spiegano le stesse fonti, le quali ricordano come questo principio, valido sempre per un’azienda, sia a maggior ragione necessario per una società che si trova in amministrazione straordinaria.

Commenti

comments