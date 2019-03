Domenica 17 marzo, alle 9.45, andrà in onda su Rai3 il primo di due speciali televisivi dedicati all’11/a edizione del Premio Andrea Parodi. La seconda puntata verrà trasmessa il 24 marzo, sempre alle 9.45.

Durante l’ultima edizione, che si è tenuta nel mese di novembre 2018, Rai Sardegna, assieme alla Fondazione Parodi, ha realizzato uno speciale televisivo, girato interamente in HD con molti backstage e interviste fatte in giro per la città di Cagliari, nel quartiere della Marina, in nove location differenti, una per ognuna delle formazioni che hanno partecipato al concorso.

Numerose le regioni italiane rappresentate con le proprie lingue in questa edizione del concorso di world music: la Campania con La Maschera, vincitrice del premio 2019, Aniello Misto, Terrasonora; il Piemonte con i Dindùn, la Sicilia con Giuseppe di Bella, la Liguria con i Feral Cor, la Sardegna con i Kor, mentre gli Ararat Ensemble Orchestra hanno portato un brano in wolof e i Monsieur Doumani in cipriota. Nella puntata del 17 marzo, della durata di 75 minuti, si ripercorre la serata dedicata alla reinterpretazioni dei brani di Andrea Parodi.

Oltre alle esibizioni musicali, i gruppi raccontano il loro rapporto con la lingua madre e celebrano il ricordo di Parodi. Nella seconda puntata dello speciale, il 24 marzo (durata un’ora), verranno proposte le esecuzioni dei brani in gara, commentate nelle interviste agli artisti. Ci saranno poi le performance degli ospiti della undicesima edizione: Stracho Temelkovski, straordinario chitarrista e bassista macedone, il Duo D’altrocanto, duo vocale femminile che propone un progetto di canto europeo ed italiano. Jorge Pardo, grande voce e fisicità peruviana.

Daniele Cossellu, voce e leader dei Tenores di Bitti, che ha ricevuto il premio Albo d’oro. L’ideazione e la regia dello speciale televisivo sono di Stefano Fozzi e Serena Schiffini, registi di Rai Sardegna. Il montaggio è di Massimo Pinna.

Commenti

comments