Il segretario del Pd sardo, Emanuele Cani, ha convocato l’assemblea regionale del partito per sabato 23 marzo, alle 10, all’Hotel “Su Baione” (uscita Nuraghe Losa sulla Statale 131), ad Abbasanta.

All’ordine del giorno ci sono le comunicazioni del segretario regionale, l’analisi del voto nelle recenti consultazioni elettorali, e il futuro del dem sardi.

“L’Assemblea – aveva detto lo stesso Cani all’indomani delle primarie nazionali – dovrà delineare la strada per il futuro dei democratici, sarà il partito a decidere come proseguire questo percorso, io racconterò le cose che sono state fatte”. L’ex deputato aveva assunto il mandato circa otto mesi fa proprio per traghettare il Pd fino alle regionali.

