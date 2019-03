“Il M5S non dimentica mai il Sud e lo fa stanziando 80 milioni, 10 per ciascuna regione del sud, compresa la Sardegna, per un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade, destinati ai comuni con meno di 2mila abitanti delle aree interne del mezzogiorno e 21 (3 milioni per ogni città), per un piano straordinario asili nido destinati alle 7 città metropolitane del sud”.

Lo afferma il ministro Barbara Lezzi che, con questo ulteriore provvedimento, intende intervenire sia per la necessità di una maggiore manutenzione delle strade interne in territori scarsamente abitati e carenti di servizi, sia per cercare di sopperire alla richiesta dei posti per i bambini nelle strutture pubbliche (asili) che risultano essere sempre insufficienti rispetto alla domanda.

“Quindi – conclude il Gruppo consiliare sardo del M5S – un ulteriore misura del governo, da sempre attivo nel porre in atto le misure necessarie ed urgenti verso il sud dell’Italia”.

