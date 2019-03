Il Cagliari batte per 2-1 la Fiorentina e si porta a casa 3, allontanandosi sempre più dalla zona rossa. Segnano nella ripresa Joao Pedro e il capitano Luca Ceppittelli. Accorcia le distanze il goal di Chiesa a pochi minuti dalla fine.

Maran a sinistra in sostituzione di Pellegrini propone Lykogiannis e a destra Cacciatore al posto di Srna.

Cigarini riprende il suo posto da regista, mentre Faragò e Ionita mezz’ala.

Barella invece trequartista per supportare Pavoletti e Joao Pedro.

Un inizio con il botto per la squadra di Maran: al 3’ Joao Pedro centra la porta, ma a gioco fermo perché la palla era uscita a inizio azione.

Al 13’ le due squadre e tutto il pubblico si sono fermati per un minuto in ricordo di Davide Astori. Al 26’ botta di Cacciatore da fuori con Terracciano che in tuffo la manda fuori.

Al 36’ trema la difesa rossoblù: cross dalla sinistra, Mirallas anticipa Ceppitelli, ma Cragno è reattivo e respinge.

Sono 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo il Cagliari parte aggressivo e combattivo. Al 52’ Joao Pedro porta in vantaggio il Cagliari: cross di Cacciatore e Joao Pedro sorprende Terracciano in scivolata. È goal.

Cigarini con un tiro da centrocampo, fa subito goal che viene annullato dall’arbitro perché il calcio di punizione calciato dal numero 8 del Cagliari non era diretto.

Al 66’ raddoppia la squadra di Maran: punizione di Lykogiannis e Ceppitelli stacca più in alto di tutti e la palla è dentro.

Al 74’ tiro di Barella da fuori, Terracciano respinge, arriva Joao Pedro che calcia ma la palla sfortunatamente becca la traversa.

La Fiorentina in contropiede all’88’ trova il goal con Chiesa che sembra riaprire la gara. Due minuti dopo pericoloso contropiede con Muriel che non chiude verso il centro e spreca tutto. Il Cagliari non molla, 4 minuti di recupero, Doveri fischia la fine ed è festa alla Sardegna Arena.

