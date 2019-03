Un tifoso del Cagliari è stato soccorso a fine partita dal 118 per un malore.

L’uomo che si trovava in curva Sud ad assistere la gara contro la Fiorentina, vinta dai rossoblù per 2-1, ha accusato un malore e il personale medico presente sugli spalti gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo.

Al momento non si conoscono altri dettagli.

